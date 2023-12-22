Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Merkez Bankası faizi yüzde 42,50’ye yükseltti

MERKEZ Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak bir adım atan Merkez, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50’ye çıkardı. Böylece son 7 ayda 3.400 puanlık faiz artışı yapılmış oldu.

Merkez’den yapılan açıklamada, “Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40’tan yüzde 42,50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir” denildi.

Hafize Gaye Erkan’ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltilmişti.

Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5’e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25’e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30’a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35’e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40’a çıkmıştı.

Aralık ayındaki 250 baz puanlık artışla 7 aylık süreçte 3.400 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

Faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir.

Kurul, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek.”

Faiz kararını değerlendiren Ekonomist Uğur Gürses, ocak ayında faiz artışına son verebileceğini belirterek “Ocak ayında 250 ile bitecek görünüyor. Likidite fazlasını nasıl çekeceğine dair bir satır yok…” dedi.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ise, “TCMB faizi yüzde 42,5 düzeyine çıkardı. Doğru karar. Ama ülkenin içinde bulunduğu durumda faizi artırmak yetmez. Mesela Anayasa Mahkemesi Kararlarını uygulamaya başlayarak hukukun üstünlüğüne geçiş yapmak gibi adımlar atmamız da gerekiyor. Bunların hepsi ekonomiye etki ediyor. Tek başına faizle devam edilecekse yüzde 130’a kadar yolumuz var demektir” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Murat Kubilay da “Şu anda finansal istikrarı yakalamış olabiliriz ama özellikle son 5 yılın yükü sırtımızda ve çok ağır. Bundan sonra mühim olan bu duruşun sürdürülme kararlılığı ve bir de normalleşme programının içeriği olacak. 2016-23 arasının ne kadar kötü olduğu unutulmamalı ama özellikle 2002-16 arasının da hataları da tekrarlanmamalı" diye konuştu.