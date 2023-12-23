Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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HALKA ARZ VATANDAŞIN UMUTLARINI SÖNDÜRDÜ!

Borsa İstanbul’da yaklaşık 2,5 yıldır devam eden halka arz furyası son 1 aydır yatırımcısını adeta yerle bir etti. Milyonlarca küçük yatırımcı üç kuruş kâr etmek isterken ellerindekinden de oldu.

HALKA arzlar yoluyla vatandaşlar, yatırım yapmaya çağrıldı. Bu yıl 54 şirket halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 79,8 milyar TL’ye yükseldi, yatırımcı sayısı da 8,5 milyona çıktı. Küçük yatırımcılar ilk birkaç gün ‘tavan’ yani yüzde 10’a varan yükselişler nedeniyle halka arzlara girip üç kuruş kar etmek istedi.

Ancak, ‘taban’ serisi yani eksi 10’lara varan düşüşler nedeniyle elindekinden de oldu. Böylece Borsa İstanbul’da yaklaşık 2,5 yıldır devam eden halka arz furyası son 1 aydır yatırımcısını adeta yerle bir etti.

Son günlerde özellikle CATES, BEGYO, SURGY ve MEGMT halka arzları ile başlayan negatif süreç, AVPGY’nin daha ilk işlem gününde tabana yakın seviyede arz fiyatının altına düşmesi şaşkınlığa neden oldu.

Diğer halka arz hisseleri gibi AVPGY’nin de düşebileceğini düşünen pek çok yatırımcı ilk günden paylarını satmaya başlayınca hisse ilk günden tabana yakın seviyeden açılış yaptı.

Üstelik AVPGY arzının konsorsiyum lideri olan Ak Yatırım’ın takribi 15 milyon lotluk fiyat istikrarı yetkisi bulunuyordu. Ancak bu yetkisini kullanacağı konusunda onaylı izahnamede herhangi bir garanti ise yok.

Ekonomist Volkan Dükkancık, “Halka arzların yüksek performansı yatırımcı talebini artırırken artan bu talep halka arzların performansını daha da arttırarak süreci adata bir saadet zinciri noktasına taşıdı. Ancak son dönemde BIST-100 endeksindeki yükseliş ivmesinin, yükselen faizlerle birlikte yavaşlaması, yeni alıcı ve taze para girişinin azalması ve işlem hacimlerinin ciddi oranda gerilemesiyle birlikte Halka Arz endeksindeki (XHARZ) performansın zayıflamaya başladığını görüyoruz” dedi.

2023’te halka arz furyasında başı gelişmekte olan ülkelerin çektiğini söyleyen Volkan Dükkancık, “Yeni finansman konusunda seçenekleri sınırlanan şirketler, süregelen bireysel yatırımcı iştahından da faydalanmak istediler. Özellikle yenilenebilir enerji alanında hızla artan büyümede yoğun halka arz sürecini tetikleyen unsurlardan oldu” ifadelerini kullandı.

Hisse netlerinin bulunduğu forumlar ile sosyal medyada yatırımcılar isyanlarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar SPK’ya seslenerek, “Millet soyuluyor” derken, bazısı, “Bence halka arz değil de, halkı ayıklama şeklinde ismimin değişmesi gerekiyor, ilk günden taban nedir ya, kim yol veriyor bunlara, yeni abi kardeşler mi girdi oyuna anlamadık” ifadesini kullandı.

Bazı yatırımcılar da yaptıkları zararları, “İlk günden -140 zararla sattım. Benim için halka arz bitmiştir” dedi.

Bu arada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de halka arzlara ilişkin açıklama yaptı.

Gönül, “Borsa yatırımcı sayısı rekor kırarak 8,5 milyonun üzerine çıktı. 15 Aralık itibarıyla 54 şirket halka arz edildi. Şirketler piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladı” dedi.

Yatırımcıların korunmasının öncelikli görevlerinden olduğunu söyleyen Gönül, “Bununla ilgili rakamlara baktığımızda, 2023 yılının 11 ayında 212 kişiye işlem yasağı, 90 kişiye 195 milyon lira tutarında idari para cezası verildi. 9 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bizim tedbirlerimizin yanı sıra Borsa İstanbul’u görevlendirdiğimiz tedbir yönetim sistemi kapsamında menkul kıymet bazında toplam 13, yatırımcı bazında toplam 38, volatilite bazlı tedbirler kapsamında da 699 tedbir uygulandı. Biz finansın geleceğine bakarken Sermaye Piyasası Kurulu olarak kendimizi hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Mehmet Fatih ERDOĞDU