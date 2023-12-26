Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetli çıktı

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Açlık sınırından asgari ücrete 5 bin liralık fark

Asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki makas giderek açılıyor. KAMUAR’ın aralık ayı sonuçlarına göre, açlık sınırı 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 47 bin lira sınırına dayandı. Açlık sınırı 2023’ün tümünde 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı.

MİLYONLARCA çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı beklerken, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun aralık dönemi verilerine göre Türkiye’deki açlık ve yoksulluk riski istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da 46 bin 837 lira oldu.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından Ankara’da 4 kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı aralık ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’nı yeni yılda ne kadar olacağı tartışılırken, 11 bin 402 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonların yaşam koşullarını göz önüne serdi.

Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı aralıkta 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya kadar yükseldi. Böylece açlık sınırı mevcut asgari ücretin 5 bin 81 lira üzerine çıktı. Asgari ücret eğer yüzde 45 artırılırsa 16 bin 532 liraya çıkıyor ve açlık sınırının sadece 49 lira altında kalıyor. Bu da maaşların şubat ayı başında alınacağı göz önüne alınırsa 2 ay sonra o fark da katlanacak.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı katlanıyor. Yoksulluk sınırı da bin 791 lira daha artarak 46 bin 837 lira olarak kayıtlara geçti. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 956 lira yükselerek 30 bin 354 liraya çıktı. 2023 yılının tümünde açlık sınırı 7 bin 424 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 298 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise 20 bin 713 liralık artış gösterdi.

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar aralıkta bir önceki aya göre 279 lira, yıllık olarak ise 2 bin 145 lira artarak 4 bin 537 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 11 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 128 liralık artışla 356 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 53 lira artarak 3 bin 725 liraya çıkan süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada 2023ün tümünde ise bin 270 liralık arttı. Meyve için harcanması gereken para 50 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 843 lira artarak bin 499 lira oldu.

Sebze harcaması ise önceki aya göre 421 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 124 lira artışla 2 bin 281 liraya kadar çıktı. Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama aralıkta 45 lira artarak bin 409 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 52 lira azalarak 673 liraya indi.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama aralıkta önceki aya göre 18 lira artarak bin 72 lira oldu. 4 barınma (kira dâhil) harcamaları 6 bin 574 liraya yükseldi.

Mehmet Fatih ERDOĞDU