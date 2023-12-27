Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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‘Yumurtayı bile taksitle alacak hale geldik’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, patron temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil” dediği öğrenildi. Ekonomistler, Şimşek’in bu çıkışının sebebini “Milletin alım gücünün önünü keserek, tüketimi kısarsam enflasyonu düşürebilirim” düşüncesi olduğunu açıkladı

DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın, Şimşek’e “Eleştirdiğiniz insanların büyük çoğunluğu kredi kartıyla çocuklarının okul ihtiyaçlarını aldı, evinin mutfak alışverişini yaptı. Şimdi kötü ekonomi yönetiminin, kerameti kendinden menkul iktisat teorilerinin, tarihin en büyük servet transferi Kur Korumalı Mevduat Hesabı’nın suçunu orta direğin sırtına yükleyemezsiniz” dedi.

Dalgın, şunları söyledi: “5 çalışanımızdan 2’si asgari ücretli. Yani ayda 11 bin 400 lira kazanıyor. İnsanlar elinden gelse aldığı tavuğa, süte, yumurtaya taksit yaptıracak hâle geldi. Mesele lüks değil, mecburiyet.”

Vatandaşlar da sosyal medya üzerinden Şimşek’e tepki gösterdi. İşte tepkilerden bazıları:

Dünyada alım gücü en düşük ülkelerden biri olduğumuz için öyle olabilir mi acaba sayın bakan?

1 tane kendisine alırken 2 tane de devlete almak zorunda kalan bireyler olarak buna hakkımız olsun bence. Yurt dışı çıkış harcı, telefon kayıt ücretleri, TRT vergisi vb. saymıyorum bile.

Gelirleri en basit şekilde yaşamaya yetmediği için olabilir mi?

Gelirimizi yükseltin biz de tek çekim ya da peşin alalım.

Bizim paramız da onların ki gibi değerli olsun, bizim de alım gücümüz onların ki gibi olsun, enflasyon da aynı oranlara düşsün o zaman kredi kartı bile kullanmayız söz.

Gayet normal, bir ülkede yaşayan kişilerin geliri yetersiz ise buna ihtiyaç duyar eğer yeterli ise taksitli kart kullanımı değil normal kart kullanımı bile azalır nakit alır verir.

Vatandaş geleceğini ipotek altına aldırarak ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyor. Bunu anlayamayacak kadar gerçeklerden kopuk olunması da iyi bir şey değil denilebilir. Yoksa geçici olarak tutulan kredi kartı gecikme faizleri yakında salınacak ona ön alınıyor demek mi daha doğru olur?

Kredi kartında en azından millete muhtaç olmuyorsun. Hiç taksitle veya elden taksitle alışveriş yapmadıkları için, herkesi kendileri gibi biliyorlar. Bir çamaşır makinasını nakit kaç kişi alabilir? Ya da çocukların ihtiyaçlarını? Kredi kartı olmasa elden taksit başlar.

Tok açın halinden ne anlar. Gelirimizi yükseltin biz de peşin alalım.