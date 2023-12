Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE SİYASİLERDEN TEBRİK, İKTİDARA TEPKİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan fakat Suudi yöneticilerin kulüplerin sahaya Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün olduğu pankart ve Ata'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıkma isteklerini kabul etmemesi nedeniyle TFF Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesine muhalefet sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medyadan dile getirilen tepkiler şöyle:

■CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türki- ye'nin onurunu korumuştur. Tüm halkımızı, İstanbul'a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasını talep etmek, gerçek sorumluyu görmemektir. Aylardır, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına itiraz ediyoruz. Her şeye tek başına karar veren kişinin sorumluluğu bu şekilde örtülemez.

■İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Bu akşam, Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum. Her Türk'e yakışanı yaptınız, hepimizi gururlandırdınız! Bu dik duruşun asla unutulmaması için Cumhuriyetimizin 100. yılına özel her iki takımımızın da Süper Kupa Şampiyonu ilan edilmesini bekliyoruz.

■Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verenler, siz milli değerlerimizi pazarlığa mı çıkardınız? Bu maçın atmosferine uyacak organizasyon planlanmadı mı? Bir spor organizasyonunda dahi milli itibarımızı koruyamayanlara yazıklar olsun. Gazze'de soykırım devam ederken bir spor faaliyetinin akışında bile kriz çözeme- yen iki büyük İslam ülkesinin durumu içler acısıdır. Bu işin sorumluları hesap vermeli. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadelesinin zafer anıtı olan İstiklal Marşı, dünyanın her yerinde okunur. Bu marş yalnızca Türklerin değil, tüm mazlum milletlerin özgürlük duâsıdır. Suudi Arabistan'da oynanacak olan TFF Süper Kupa finali öncesi yaşanan, milli marşımızın okunmaması yaklaşımına direnen Türk futbolunun iki büyük kulübü @Fenerbahce ve @GalatasaraySK'ı tebrik ediyor, bu zorba kararın bozulmasını kutluyorum. Türk sporu gittiği her yere al bayrağı götürür, gittiği her yerde İstiklal Marşı'nı okutur.

■DEVA partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu gece yaşananlar bir organizasyon basiretsizliğidir, kabul edilemez bir skandaldır. Konunun tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulmasını bekliyor, sorumluları hesap vermeye çağırıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık kabul edilemez.