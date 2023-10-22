Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

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Türkiye'nin aynası İstanbul'da yaşayanlara eylül ayında evde en çok neyi konuştukları soruldu.

Yüzde 64,8'i ekonomik sorunlar yanıtını verirken, yüzde 43,1'i kıt kanaat geçinebildiğini belirtti. Geçim derdinden bunalan İstanbullu, kentlerindeki en sorunlar arasında kaçak göç menleri ve trafiği de gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (IBB) bağlı Istanbul Planlama Ajansı (IPA) tarafından her ay kentteki vatandaşlara yönelik yapılan İstanbul Barometresi araştırmasının Eylül 2023 Raporu yayınlandı. Raporda, Türki ye'nin ve dünyanın en büyük kentleri arasında yer alan İstanbul'da yaşayanların evdeki ana gündeminin ekonomik sorunlar olduğu belirlendi.

"Eylül ayında evde en çok ne konuşuldu?" sorusuna katılımcıların yüzde 64,8'i ekonomik sorunlar, yüzde9,7'si eğitim, yüzde 6,3'ü ise ailevi konuları gösterdi. Ankete katılanlar İstanbulluların ilk üç sorunu sığınmacı ve mülteciler, ekonomik sorunlar ve trafik olarak bildirdi. Bu oran yüzde 52,4 ile sağınmacı ve mülteciler, yüzde 49,7 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 44,9 ile trafik olarak belirlendi. Bu üç sorunu konut satışı ve kiralama fiyatları ve olası Istanbul depremi takip etti.

Eylül ayında Istanbullulara Türki- ye'nin gündemi sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 67,6'sı ekonomik sorunların, yüzde 12,7'si sığınmacı ve mültecilerin, yüzde 4,9'u A Milli Kadın Voleybol takımının Avrupa Şampiyonu olmasının Eylül ayı gündemi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 47,2's'i aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 32,5'i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Katılımcıların, yüzde 5,5'i asgari-tamamı arasında bir tutar ödediğini, yüzde 4,5'i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 10,4'ü ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Eylül ayında katılımcıların yüzde 33,9'u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 5,7'si aslında pek geçinemediğini, yüzde 43,1'i kit kanaat geçinebildiğini, yüzde 17,3'ü ise geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtti. Eylül ayında katılımcıların yüzde 20,9'u Türkiye ekonomisinin iyileşe- ceğini belirtirken yüzde 39,5'u kötüleşeceğini belirtti.

Eylül ayında katılımcıların yüzde 23,3'ü kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini belirtirken yüzde 50,7'si değişmeyeceğini, yüzde26'sı ise kötüleşeceğini belirtti. Yüzde 20,1'i ise işten çıkarılma korkusu duyduğunu belirtti.

Yüzde 55'i çalıştığını, yüzde 79,2'si ise hanede gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 75,4'ü işinden memnun olduğunu, yüzde 10,8'i memmun olmadığını belirtirken, yüzde 13,7'si ise kısmen memnun olduğunu belirtti. Yüzde 20,7'si işten çıkarılma korkusu duyduğunu, yüzde 5,8'i kısmen böyle bir korkuya sahip olduğunu belirtirken, yüzde74,1'i böyle bir korkuya sahip olmadığını belirtti.

MEGAKENTTEKİ 10 KİŞİDEN 7’Sİ GERGİN

Katılımcılara Eylül ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. Istanbulluların ortalama stres seviyesi 7,3 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,6 olarak ölçüldü. Eylül ayındaki yaşam memnuniyeti 4,6 ve mutluluk seviyesi 5 olarak ölçüldü. İstanbulluların yüzde48,7'si

son günlerde öfkeli olduğunu belirtti. Istanbulluların yüzde48,7'si son günlerde öfkeli olduğunu, yüzde38,6'sı ise öfkeli olmadığını belirtti.