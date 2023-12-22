Yeniçağ Kamu Son Haber ve Günboyu’nda Büyük Yazar Yarışması’nın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

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Yeniçağ Kamu Son Haber ve Günboyu’nda Büyük Yazar Yarışması’nın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
Yeniçağ, Kamu Son Haber ve Günboyu Gazetesi için yapılan Büyük Yazar Yarışması’nın kazananları ne zaman açıklanacak? Detaylar belli oldu.

Herkesin merak ettiği Yeniçağ, Kamu Son Haber ve Günboyu Gazetelerinde 23 Kasım tarihinde duyurulan Büyük Yazar Yarışması’nın detayları…

Düzenlenen Büyük Yazar Yarışması’nın sonuçları için geri sayım başladı.

Yeniçağ, Kamu Son Haber ve Günboyu Gazetesi’nin düzenlediği Büyük Yazar Yarışması’nda merakla beklenen sonuçların 27 Ocak tarihinde açıklanacak.

Yarışmaya katılım sağlayan ve yazılarının Yeniçağ’da, Günboyu’nda ve Kamu Son Haber’de yayınlanması amacıyla bizimle paylaşan yarışmacıların yazıları Seçici Kurul Jüri Heyeti tarafından özenle incelenecek.
Yarışmayı kazanan yazarlara 27 Ocak tarihinde mail yoluyla kazandıkları duyurulacak.

YAZILARI DEĞERLENDİRECEK SEÇİCİ KURUL JÜRİ HEYETİ ŞU ŞEKİLDE:

Yeniçağ Gazetesi Dijital Medya Grup Başkanı Orhan Can

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu

Yeniçağ Gazetesi Yayın Danışmanı Arslan Bulut

Yeniçağ Gazetesi Spor Müdürü Gürel Yurttaş

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir

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