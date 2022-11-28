Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıklayacak

Sayıştay’ın kamu kurumları ve belediyelere yönelik raporları yozlaşmayı ortaya koyarken, çürüme devlet kurumlarında adeta kurumsal kimlik haline geldi.

Çürümenin boyutunu gözler önüne serecek, Türkiye’de kamu kaynaklarının usulsüzlük ve yolsuzluk çemberinde nasıl heba edildiğini başka bir boyuttan gösterecek bir haber ise bugün Yeniçağ tarafından yayınlanacak.

Yayınlanacak haberle bir zamanlar Türkiye’nin markası olan bir kurumdaki skandalı öğrenecek ve devlete olan güven ve saygınlığın sembolü olan kamu kurumlarının ne hale getirildiğini bir kez daha göreceksiniz.

Saat 11.15’te siz değerli okuyucularımızla paylaşacağımız özel haber, tüyü bitmemiş yetimin hakkının yenilmesi sözüne tam da cuk oturuyor.

Saat 11.15’te buluşmak üzere…