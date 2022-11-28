28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıklayacak

Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıklayacak

Yeniçağ’ın bugün saat 11.15’te yayınlayacağı özel haber Türkiye’nin gündemine oturacak.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 08:27
Takip Et

Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıklayacak. Saray bu haberi konuşacak

Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıklayacak
+
Aa
-

Sayıştay’ın kamu kurumları ve belediyelere yönelik raporları yozlaşmayı ortaya koyarken, çürüme devlet kurumlarında adeta kurumsal kimlik haline geldi.

Çürümenin boyutunu gözler önüne serecek, Türkiye’de kamu kaynaklarının usulsüzlük ve yolsuzluk çemberinde nasıl heba edildiğini başka bir boyuttan gösterecek bir haber ise bugün Yeniçağ tarafından yayınlanacak.

Yayınlanacak haberle bir zamanlar Türkiye’nin markası olan bir kurumdaki skandalı öğrenecek ve devlete olan güven ve saygınlığın sembolü olan kamu kurumlarının ne hale getirildiğini bir kez daha göreceksiniz.

Saat 11.15’te siz değerli okuyucularımızla paylaşacağımız özel haber, tüyü bitmemiş yetimin hakkının yenilmesi sözüne tam da cuk oturuyor.

Saat 11.15’te buluşmak üzere…

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Skandal olmayan bir şey var mı?
28.11.2022 09:27
1960 dan önce doğanlar vefat etmedikçe bu ülke düzelmez.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
4
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı
﻿Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı
﻿Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı
﻿Anneliğe nasıl hazır olunmalı?
﻿Anneliğe nasıl hazır olunmalı?
﻿Anneliğe nasıl hazır olunmalı?
﻿Ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı
﻿Ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı
﻿Ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı
﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.