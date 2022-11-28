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  • Ankara GATA'da büyük indiragandi. Yeniçağ belgeleriyle açıklıyor

Ankara GATA'da büyük indiragandi. Yeniçağ belgeleriyle açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderdiği elektronik malzemelerin büyük bölümünün kayıp olduğu ortaya çıktı. Hastanedeki memurların iddiasına göre, depo kaydı yapılmayan malzemeler hastane dışına çıkarıldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:16
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Yeniçağ belgeleriyle açıklıyor. Ankara GATA'da büyük indiragandi

Ankara GATA'da büyük indiragandi. Yeniçağ belgeleriyle açıklıyor
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Fatih ERGİN - Özel Haber / Yeniçağ

Sayıştay raporları devlet kurumlarındaki çürümeyi ortaya koyarken, skandalın yeni adresi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020’de Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen ve miktarı sır gibi saklanan elektronik malzemelerin (Iphone,Ipad,Laptop,Tablet) kayıp olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, hastane çalışanları tarafından bir odanın yarısını dolduracak kadar olduğu belirtilen ve ilgili yönetmeliklere göre hemen depoya giriş kaydının yapılması gereken malzemeler için kayıt işlemi yapılmadığı ifade edildi.

Malzemelerin kayda girmeyen kısmının hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü tarafından usulsüz şekilde aralarında doktorların da bulunduğu hastane personellerinden bazılarına verilen malzemelerin bu şekilde hastane dışına çıkarıldığı belirtildi.

İTİRAZLARA KARŞILIK “BU İŞİ FAZLA KURCALAMAYIN” DENİLDİ

Sorumlu memurların durumu tutanak altına almalarına ve depo giriş kaydı yapılması yönündeki ısrarlarına karşılık ilgili yetkili tarafından kendilerine bu işin fazla kurcalanmamasının söylendiği öne sürüldü.

İtirazlarına devam eden bir memura ise mobbing uygulandığı, usulsüz şekilde görevlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA AÇIP PUAN CEZASI VERDİ, ADLİ MAKAMLARA BİLDİRMEDİ

Mobbing uygulanan memurun dilekçesi üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturma ise sorumlu şahıslara puan cezası verilerek kapatıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne soruşturma başlatılması için verilen dilekçede, idari soruşturmadan sonra olayın adli mercilere bildirilmesi zorunluluğu olduğu belirtmesine rağmen adli makamlara bildirim yapılmadığı aktarıldı.

İhbar dilekçesine sadece “Yapılan inceleme sonucunda müdürlüğümüzce gereği yapılmıştır” şeklinde cevap veren dönemin İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma ise daha sonra kamu hastaneleri genel müdürü oldu.

USULSÜZLÜĞÜ İHBAR ETTİ, MAHKEMEYE VERİLDİ

Diğer yandan usulsüzlüğü Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne taşıyan söz konusu memura “Amirlerine hakaret ve tehditte bulunmak” gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı ve mahkemeye verildi.

Memur hakkındaki tutanağa imza atan bir müdür ve iki müdür yardımcısı mahkemede tutanağı okumadan imzaladıklarını söyleyip kumpas kuruluğunu ifade ettiler.

 

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vatandaş
28.11.2022 11:32
gayet normal neden şaşıryorsunuz ki ! bende bişey var zanettim :)))  
 
Asker
28.11.2022 11:32
Burası Türkiye hırsıza ceza verilmeyen hatta ülkeyi soyanların alkışlandığı tek ülke.  
 
okuyucu
28.11.2022 11:30
hırsız ahlaksızlar her yerde  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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