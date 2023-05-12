Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek

Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniçağ sandıklar kapanır kapanmaz tüm sonuçları dakika dakika yayınlayacak.

Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri tüm gelişmeleriyle Yeniçağ.com.tr’de yayınlanacak.

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği seçim sonuçları için Yeniçağ da teyakkuza geçti. Seçim günü bütün kadrolarıyla sandıklara odaklanan Yeniçağ kadroları dakika dakika seçim sonuçlarını vatandaşa ulaştırmak için çalışacak.

Yeniçağ’ın tecrübeli yazarları da bölge bölge sandıktan çıkan sonuçları değerlendirecek.

YSK'nın açıklamasına göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

Yurt dışı oy kullanma işlemi ise yurt dışı temsilciliklerinde tamamlanırken gümrük kapılarında sürüyor. 3 milyon 416 bin seçmenden yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığı açıklandı.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak Yeniçağ.com.tr’de olacak.

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