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Yetkililer uyudu dağ taş çatı oldu. Al sana çatı ver bana tapu

İmar barışının çıkacağı söylentilerinin artmasıyla Akdeniz ve Ege'deki imarsız arazilerde çatılar adeta mantar gibi hızla artmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 18:45
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Yeniçağ uyarmıştı. Yetkililer uyudu dağ taş çatı oldu. Al sana çatı ver bana tapu

Yetkililer uyudu dağ taş çatı oldu. Al sana çatı ver bana tapu
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İmar barışının geleceği haberleri Ege ve Akdeniz'de imarsız alanlarda çatı sayılarının mantar gibi çoğalmasına neden olmuştu.

Gazeteci Sedat Kaya da bölgedeki "uyanıkların" harekete geçtiğine dair geçtiğimiz ay uyarılarda bulunmuştu.

Duruma ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunan Sedat Kaya, "Ege ve Akdeniz'de bol bol çatı görebilirsiniz" diyerek, konuyu şöyle anlattı:

İMAR BARIŞINI FIRSAT BİLDİLER

"Olay şu.
İktidar çevrelerince dile getirilen yeni bir "İmar Barışı"  haberleri uyanık vatandaşları harekete geçirdi.
Dört yıl önceki imar barışında kaçak binaların uydu görüntüleriyle tespit edildiğini öğrenen vatandaşlar, imarsız arsalarına sadece çatı koymaya başladılar.

Böylece yeni bir imar barışında, uydudan görünen çatılara, "orada ev vardı" diyerek ruhsat alacaklarını düşünüyorlar.
Özellikle Datça, Bodrum, Göcek ve Marmaris'te mantar gibi çatı bitiyor.

Fethiye'de  Ölüdeniz Mahallesi, Faralya ve Kelebekler Vadisi'ni içine alan geniş bölgede çok sayıda çatı mevcut."

YENİÇAĞ DAHA ÖNCE DE TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İktidar çevrelerince dile getirilen yeni bir "İmar Barışı"  haberleri uyanık vatandaşları harekete geçirdi.

Dört yıl önceki imar barışında kaçak binaların uydu görüntüleriyle tespit edildiğini öğrenen vatandaşlar, imarsız arsalarına sadece çatı koymaya başladılar.

Böylece yeni bir imar barışının gelmesi halinde, uydudan görünen çatılara, "orada ev vardı" diyerek ruhsat alacaklarını düşünüyorlar.

EN SON 2018 YILINDA İMAR AFFI ÇIKARILMIŞTI

AKP tarafından en son 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirilmişti. Vatandaştan yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması istenmişti. Uygulamadan 10 milyonu vatandaş yararlandı ve yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar lira toplandı.

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Öfkeli Filozof
30.11.2022 19:25
Nasıl yani, devletin kurumları ve bu kurumlarda görevli memurlar, tapu ve arsa ruhsatlarını, Google haritalar uygulamasından bakarak mı onaylıyorlar. Bu ne biçim bir aymazlık.  
 
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