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Yeniçağ yazarı Mehmet Yardımcı'ya Uluslararası Edebiyat Ödülü

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Yardımcı'ya KIBATEK 2022 Uluslararası Edebiyat Ödülü ve sanat hayatının 60. yılında Türk kültür ve edebiyatına yaptığı katkılar için Onur Belgesi verildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 13:43
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Yeniçağ yazarı Mehmet Yardımcı'ya Uluslararası Edebiyat Ödülü

Yeniçağ yazarı Mehmet Yardımcı'ya Uluslararası Edebiyat Ödülü
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İzmir'de 48. Uluslararası KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Edebiyat Şöleni düzenlendi. Konak Belediyesi, Ege Kültür Vakfı ve Yaşar Üniversitesi organizasyonu ile gerçekleştirilen şölene 13 ayrı ülkeden 25 şair, yazar, akademisyen, çevirmen ve yayıncı katıldı. Yapılan törenle Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Yardımcı'ya KIBATEK 2022 Uluslararası Edebiyat Ödülü ve sanat hayatının 60. yılında Türk kültür ve edebiyatına yaptığı katkılar için Onur Belgesi verildi.

Törende, Kosova'dan Türkolog Prof. Dr. Nimetullah Hafız'a, Uluslararası Edebiyat Ödülü; Kosova Adalet Bakanı Yardımcısı, Anayasa Mahkemesi Üyesi şair, yazar Altay Suroy Receboğlu'na Türk Diline Hizmet Ödülü, Irak Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı üyesi şair yazar akademisyen Dr. Mustafa Ziya' ya da KIBATEK 2022 Uluslararası Türk Dili'ne Hizmet Ödülü sunuldu.

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