Yeniden kurulan SHP’nin arkasından ünlü belediye başkanı çıktı

Bir dönem Türk siyasetine damga vuran Sosyal Demokrat Halkçı Parti üçündü defa kuruldu. Partinin kuruluşu Yargıtay’ın internet sitesinden ilan edilirken Kurucular Kurulu da açıklandı. SHP’nin Kurucular Kurulunda şu isimler yer aldı:

"Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."

İçişleri Bakanlığı da SHP’yi “Faaliyette olan siyasi partiler” listesine ekledi.

ARKASINDAN ÜNLÜ BELEDİYE BAŞKANI ÇIKTI

Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Altan Sancar, SHP ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Sancar, partinin kuruluşunun arkasından Bakırköy Belediyesi eski Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun olduğunu söyledi.

Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “SHP’ye dair yürütülen çalışmanın arkasında Bakırköy’ün eski belediye başkanı Bülent Kerimoğlu olduğunu öğrendim. Kerimoğlu kuruluşunda yer alıyor” dedi.

Kerimoğlu, İmamoğlu’na karşı İBB’den aday adaylığını duyurmuştu.

Öte yandan Sancar, SHP ile ilgili yaptığı başka bir paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Yeniden SHP’nin kurucuları arasında Çelik soyismini taşıyan 6 ve Akdeniz soyismini taşıyan iki kişi bulunuyor. Yani doldurma bir liste ile SHP yeniden kurulmuş.”

KERİMOĞLU DOĞRULADI

SHP’nin kurucuları arasında olduğu iddia edilen Bülent Kerimoğlu’ndan açıklama geldi. Kerimoğlu, iddiayı doğrularken, Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Gazeteci Şaban Sevinç’e konuşan Kerimoğlu, “SHP Türkiye’ye önemli hizmetler vermiş bir parti. Yok olup gitmesi doğru olmazdı. Ama CHP içinde siyaset yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Şaban Sevinç, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Kerimoğlu SHP’yi doğruladı.

Eski SHP’yi yeniden kurduranlar arasında adı geçen isimlerle konuştum. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla da bilinen Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu SHP’nin kuruluşunda arka planda olduğunu doğruladı.

Ancak Kerimoğlu SHP’yi kurdurmalarından Kılıçdaroğlu’nun bilgisi olmadığını savundu. Kerimoğlu, “SHP Türkiye’ye önemli hizmetler vermiş bir parti. Yok olup gitmesi doğru olmazdı. Ama CHP içinde siyaset yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ali Kılıç ve Battal İlgezdi ise iddiayı yalanladı ve CHP’ye karşı böyle bir hareketin yanlış olduğunu söylediler.

İzmir eski Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de “kesinlikle bilgim yok, CHP yükselirken böyle bir şey çok yanlış olur” dedi."