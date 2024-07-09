Yeniden kurulan SHP'yi kimlerin kurduğu belli oldu. Herkes merak ediyordu

28 Haziran tarihinde resmi olarak kurulan SHP’nin kurucular kurulu belli oldu. Bir dönem Türk siyasetine damga vuran efsane partinin genel merkezinin Ankara karanfil sokakta kurulduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
Siyaset sahnesine geri dönen SHP’nin kimler tarafından kurulduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığına dilekçesi verilen ve 28 Haziran tarihinde işleri tamamlanan SHP, ‘faaliyette olan siyasi partiler’ listesine eklendi.
İŞTE SHP KURUCULARI
Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)’nin kurucuları şu isimlerden oluşuyor:
Abdullah Çapar
Ahmet Arslan
Akın Gülay
Aziz Kızılarslan
Berat Umut Hoşgör
Burak Çelik
Diler Korkmaz
Doğukan Akdeniz
Emirkan Akdeniz
Enes Çelik
Engin Akyıldırım
Erdal Kayhan
Erdem Kaya
Erhan Kardeş
Gürkan Çelik
Hasan Korkmaz
İsmail Berk Güldoğan
Jale Ak
Kadriye Çelik
Mervenur Çelik
Mithat Çelik
Mücahit Çetinkaya
Okan Kanpara
Onur Karataş
Osman Ali Cavcı
Sabriye İçkilli
Selahattin Kardeş
Şaban Ergül
Tamer Demircan
Yunus Diler
Zülfü Hamit Altın