Yeniden kurulan SHP'yi kimlerin kurduğu belli oldu. Herkes merak ediyordu

Düzenleme: Kaynak: AA
Yeniden kurulan SHP'yi kimlerin kurduğu belli oldu. Herkes merak ediyordu

Türk siyasetinin efsane partilerinden olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)’yi kimlerin kurduğu sonunda belli oldu.

28 Haziran tarihinde resmi olarak kurulan SHP’nin kurucular kurulu belli oldu. Bir dönem Türk siyasetine damga vuran efsane partinin genel merkezinin Ankara karanfil sokakta kurulduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Siyaset sahnesine geri dönen SHP’nin kimler tarafından kurulduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığına dilekçesi verilen ve 28 Haziran tarihinde işleri tamamlanan SHP, ‘faaliyette olan siyasi partiler’ listesine eklendi.

İŞTE SHP KURUCULARI

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)’nin kurucuları şu isimlerden oluşuyor:

Abdullah Çapar

Ahmet Arslan

Akın Gülay

Aziz Kızılarslan

Berat Umut Hoşgör

Burak Çelik

Diler Korkmaz

Doğukan Akdeniz

Emirkan Akdeniz

Enes Çelik

Engin Akyıldırım

Erdal Kayhan

Erdem Kaya

Erhan Kardeş

Gürkan Çelik

Hasan Korkmaz

İsmail Berk Güldoğan

Jale Ak

Kadriye Çelik

Mervenur Çelik

Mithat Çelik

Mücahit Çetinkaya

Okan Kanpara

Onur Karataş

Osman Ali Cavcı

Sabriye İçkilli

Selahattin Kardeş

Şaban Ergül

Tamer Demircan

Yunus Diler

Zülfü Hamit Altın

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