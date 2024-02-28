Yeniden Refah adayı Suat Kılıç 'Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır onu seviyoruz'

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için birçok siyasi partinin adayı saha çalışmalarına devam ediyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen fakat daha sonra AKP ile aralarında imzaladıkları protokole uymadıkları gerekçesi ile AKP’den desteklerini çektiklerini ve yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini belirten Yeniden Refah Partisi, yerel seçim çalışmalarına Ankara’da devam etti.

YRP’nin Ankara adayı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YRP için kullandığı “Milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda adeta kopmuş vaziyette" sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanına laf yetiştirme işlerinin olmaması gerektiğini kaydeden Kılıç sözlerine şu şekilde devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın siyasal değerlendirmelerine saygı duyarız. Ama kendimiz de kendi adaylarımızla birlikte kendi siyasi projelerimiz doğrultusunda yerel seçim yarışına kendi kulvarımızda devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yetiştirmek bizim işimiz olmamalı”

“CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR. ONU SEVİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sevdiklerini ve onun Türkiye Cumhuriyeti’nin başı olduğunu belirten Kılıç, Erdoğan’ın siyasal değerlendirmelere saygı duyduklarını şu sözlerle ifade etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin başıdır, başkanımızdır ve başımızın tacıdır. Biz tek devlete inanmış olan insanlarız.

Devletimizin de bir tane Cumhurbaşkanı vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın siyasal değerlendirmelerine saygı duyarız.

Ama kendimiz de kendi adaylarımızla birlikte kendi siyasi projelerimiz doğrultusunda yerel seçim yarışına kendi kulvarımızda devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah.

Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yetiştirmek bizim işimiz olmamalı. Bizim harcımız olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin genel başkanı olarak aynı zamanda değerlendirmelerini yapar.

Gerektiğinde biz de genel başkanımız düzeyinde cevap verilmesi gereken bir durum olursa cevap veririz ama yerel seçim yarışı Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yarışına gireceğimiz, atışmaya gireceğimiz bir yarış değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Devletin, milletin çok büyük meseleleri var gerçekten. Bizim yaptığımız yerel yönetim anlamında belediyelere, Ankara'ya, ilçelerine neler katabileceğimize odaklanmaktır.

Projeleri çözebilmek için çok çalışmaktır. 31 Mart gecesi inşallah Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda pek tabii ki belediye de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir müessesesidir.”