Yeniden Refah milletvekili istifa edip AKP'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etti. Partinin kuruluş felsefesinden uzaklaştığının altını çizen Pamukçu, AKP'ye katıldı.

Pamukçu'nun açıklamasında "Partimizin kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" dedi ve 'yerel seçim aday belirleme sürecinde de oy hesabı yapıldığı' eleştirisinde bulundu.

"İNANCIMIZLA UYUMLU OLMAYAN ADAYLAR"

Pamukçu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklıselimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."