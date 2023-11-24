Yeniden Refah Partisi 49 Belediye Başkanı adayını açıkladı. İşte o il ve ilçeler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün parti genel merkezinde; 1 büyükşehir belediyesi, 1 il belediyesi, 5 belde ve 42 ilçe belediyesi olmak üzere 49 belediye başkan adayını açıkladı.
Erbakan burada yaptığı açıklamada, "Erbakan, “14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz anketlerin gösterdiği oy oranının üç misli oy aldı. Yüzde 1’e yakın bir oy bize lütfediyorlardı tırnak içerisinde.
Biz yüzde 2,86 aldık. Yani yüzde 3’e yakın bir oy aldık. Şimdi anketler Yeniden Refah Partisi'ni ne gösteriyor? Yüzde 6 ila 7 arasında gösteriyor. Bu ne demek?
Yine üçle çarptığınız zaman Yeniden Refah Partisi mart ayında yüzde 20 oy alacak demektir. 14 Mayıs'ta üç katını aldık. Şimdi de inşallah yine anketlerin üç katını alacağız. Türk siyasetine damgamızı mart ayında vuracağız" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi'nin açıklanan Belediye başkan adayları şöyle:
İstanbul
Çekmeköy ilçe belediye başkan adayı: Yücel Ersen
Pendik ilçe belediye başkan adayı: Fahrettin Karakurk
Karabük
Yenice- yortan belde b. başkan adayı: Alaattin Islak
Ovacık ilçe belediye başkan adayı: Satılmış Bostancı
Kars
Sarıkamış ilçe belediye başkan adayı: Raşit Yılmaz
Kastamonu
Tosya ilçe belediye başkan adayı: İbrahim Demir
Kocaeli
Derince ilçe belediye başkan adayı: Gökhan Açık
Körfez ilçe belediye başkan adayı: Hacı Latif İşcen
Kandıra ilçe belediye başkan adayı: Levent Güdek
Konya
Halkapınar ilçe belediye başkan adayı: Ramazan Koçak
Ahırlı ilçe belediye başkan adayı: Yavuz Selim Demirel
Selçuklu ilçe belediye başkan adayı: Ali Kemal Kara
Kütahya
Simav-naşa belde b. Başkan adayı: Bünyamin Sezer
Tavşanlı ilçe belediye başkan adayı: Ali Kemal Derin
Aslanapa ilçe belediye başkan adayı: Atimer Kutlu
Sakarya
Kocaali ilçe belediye başkan adayı: Recep Erdoğan
Karapürçek ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Murat Çoruhlu
Sivas
Gemerek ilçe belediye başkan adayı: Sezai Çelikten
Ulaş ilçe belediye başkan adayı: Hüseyin Karabağ
Tekirdağ
Ergene ilçe belediye başkan adayı: Mustafa Paşaoğlu
Süleymanpaşa ilçe b. başkan adayı: Ali Rıza Özer
Yozgat
Akdağmadeni ilçe b.başkan adayı: Murat Selvi
Malatya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Bilal Yıldırım
Akçadağ ilçe belediye başkan adayı: Ali Kazgan
Pötürge ilçe belediye başkan adayı: Aydın Öztürk
Battalgazi ilçe belediye başkan adayı: Ayetullah Geçen
Bayburt
İl belediye başkan adayı: Mustafa Güncan
Ankara
Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı: Salih Aydemir
Beypazarı ilçe belediye başkan adayı: Haydar Çalışkan
Şereflikoçhisar ilçe b. Başkan adayı: Muhammed Doğan
Adıyaman
Sincik ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Buz
Aydın
Nazilli ilçe belediye başkan adayı: Emin Eser
Sultanhisar ilçe belediye başkan adayı: Emre Mersinkaya
Bitlis
Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Avunç
Bursa
Büyükorhan ilçe belediye başkan adayı: Enes Yılmaz
Harmancık ilçe belediye başkan adayı: Ahmet Can
İnegöl ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Kaygusuz
Bolu
Mengen-gökçesu belde b. Başkan adayı: Orhan Çigbasmaz
Düzce
Kaynaşlı ilçe belediye başkan adayı: Birol Şahin
Elazığ
Kovancılar ilçe belediye başkan adayı: Bekir Yanılmaz
Alacakaya ilçe belediye başkan adayı: Zafer Altınışık
Eskişehir
Tepebaşı ilçe belediye başkan adayı: Emrah Altun
İnönü ilçe belediye başkan adayı: Hasan Güçbilmez
Mihalgazi ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Gümer
Gümüşhane
Kelkit ilçe belediye başkan adayı: Abdülhamid Keskinoğlu
Şiran ilçe belediye başkan adayı: Murat Taştan
Iğdır
Tuzluca ilçe belediye başkan adayı: Ali Erdem Sevilmiş
Halfel belde belediye başkan adayı: Yusuf Aktaş
Hoşhaber belde belediye başkan adayı: İbrahim Onay