CHP’li başkan yerel seçimde aday olmayacağını açıkladı. 25 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yapıyordu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 1999 yılında başladığı ve 5 dönemdir kesintisiz yürüttüğü belediye başkanlığı görevini 2024 yerel seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

Gürün yaptığı yazılı açıklamada, "5 dönem, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yapmış olduğum değerlendirmeler sonucunda 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldım" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE ADAY OLMAMA KARARI ALDIM"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptığı açıklamada, "1999 yılında Muğla Belediye Başkanlığı ile başlayan ve 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devam eden 3 dönem il, 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görev sürecini 2024 yerel seçimleri ile noktalamak amacıyla önümüzdeki seçimlerde aday olmama kararı aldım. Başta hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, bu fırsatı ve görevi bana veren tüm hemşehrilerime bu onuru 5 dönem yaşatan kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimize, desteğini hep yanımda hissettiğim eşim ve çocuklarıma, yol ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2024 yerel seçimlerinin ülkemize ve Muğlamıza hayırlı olmasını diliyor, cumhuriyetin 2. yüzyılında da aydınlık ve refah bir Türkiye, mutlu bir Muğla’da birlikte yaşamak dileğiyle saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.