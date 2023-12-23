Yeniden Refah Partisi İBB adayını açıkladı. Yerel seçimlere Cumhur İttifakı'ndan ayrı girecekler

Yerel seçimler yaklaşırken artık tüm gözler partilerin, özellikle de Cumhur İttifakının, İBB Başkan adayına dikilmiş durumda. AKP ve MHP’nin tek aday çıkaracağı İstanbul’da, Cumhur İttifakı ortağı olan Yeniden Refah Partisinin seçimlere kendi adayı ile gireceği bilgi gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirildi.

TV100 kanalında Cansu Canan ile Özgür İfade programına konuk olan Burhan, İstanbul’da Yeniden Refah Partisinin oylarının arttığını, bu kapsamda önemli bir rolde olduğunu belirtti.

2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oy ile kazandığını, bununda diğer partilerin oylarının da önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile YRP’nin görüştüğünü belirten Sinan Burhan, bu görüşme sonrasında bazı basın organlarının YRP’nin İstanbul’da aday göstermeyeceğini iddia ettiklerini, YRP’nin 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’da yüzde 3 oy aldıklarını ve şu anda yapılan anketlerde ise oylarının daha da yükseldiklerini ifade etti.

YRP adayının ise Mehmet Altınöz olduğu belirten Burhan, Altınöz’ün Necmettin Erbakan’ın damadı olduğunu söyledi.