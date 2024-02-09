Yeniden Refah Partisi’nin ittifak şartları ortaya çıktı. Görüşmenin detaylarını AKP açıkladı

Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçime kendi adayları ile girme kararı sonrası AKP ile yaptıkları görüşmelerde ittifak için talep edilenler merak konusu oldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. CNN Türk canlı yayınında açıklamalar yapan Yavuz, Yeniden Refah Partisi’nin bazı belediyeleri istediğini belirtti. Yavuz, konula ilgili şunları söyledi:

"Orada konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Doğan hocam birkaç açıklama yaptı. Aradım 'Ben böyle demedim ki' dedim. Ben ne dediğimi biliyorum. Her bilgiyi açıklamak durumunda değiliz. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız. Bir problem yok.

1 Şubat’ta oturduk. 5 Şubat’a kadar karşılıklı tekliflerde bulunduk. Bir kısım belediyelerde tekliflerde bulundular. Biz sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık. Yeniden oturup oturmayacağımızın cevabı bende yok. Bizim tekrar konuşuruz dediğimiz noktada cumartesi günü açıklama yaptılar. Masada Kocaeli ve Malatya'nın ismi geçti. Ama Sakarya'nın ismi geçmedi. Ben her şeyi not alan bir adamım. Karşılıklı bir müzakere yürüttük.”

“MHP İLE İLKE BAZLI ANLAŞMA SAĞLANDI”

MHP ile 13 toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Yavuz, "Hangi illerde ortak aday gösterileceği konusunu çalıştık. İki partinin karlı olacağı bir tabloyu nasıl oluşturacağımız üzerinde çalıştık. Nerede ittifak yapacaksak, 2019'da nasıl bir zemin oluşturacaksak onun üzerinden gideceğimizi kararlaştırdık. Zemin belli, anlaştık biz. İlke bazlı bugüne geldik. Masada çok kolay anlaştık. Bundan sonra da böyle olacak" şeklinde konuştu.