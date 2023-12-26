Yeniden Refah - AKP görüşmesinin detayları ortaya çıktı. ‘Gücümüz görmezden gelinirse…’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı hakkında konuştu.

Kılıç, AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak için ön görüşme yaptıklarını söyledi.

İTTİFAKA 3 İL SINIRI

Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarmanın parti olarak öncelikleri olduğunu söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Yeniden Refah Partisi için öncelik kendi adaylarını çıkarmak, kendi adayları ve bayrağıyla yarışmak ve oy oranını sandığa yansıtmaktır. Eğer ki bizimle işbirliği yapmak isteyen siyasi partiler eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliği teklifinde bulunacak olurlarsa Yeniden Refah Partisi olarak eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu, Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik."

Kılıç, açıklamasının devamında:

AKP’Yİ BAŞTAN UYARDI: GÜCÜMÜZ GÖRMEZDEN GELİNİRSE…

"Ama işbirliği teklifi Yeniden Refah Partisi'nin gücünü görmezden gelmek, önemsememek, eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür edecek olursa en baştan açıkladığımız gibi kendi adaylarımızla, tüm illerde kendi logomuzla yarışma kararlılığımızın da arkasındayız." dedi.

'DESTEK' ŞARTI KOŞULDU

"AK Parti ya da başka bir partinin, Yeniden Refah Partisi'yle ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil, dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz" diyen Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" diye ekledi.

"AKP’DEN İADE-İ ZİYARET BEKLİYORUZ"

Kılıç, "Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan ile AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu görüşmeler sonrasında heyetlerimizin görüşmelerine karar verilmişti. AK Parti'den gelen davet üzerine arkadaşlarımız görüşmeye gitti. Ön görüşmeyi yaptılar. Bu hafta içinde olması kaydıyla AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi'ne iade-i ziyarette bulunmasını bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi gücünün farkındadır. Yaklaşmakta olan yerel seçim sürecinde hangi partinin ne önemde olduğunun da farkındadır. Biz siyasetin felsefesini de matematiğini de biliyoruz. Neyin neye yarayacağının elbette ki farkındayız." diye konuştu.