Yeniden Refah Partisi MHP'li belediye başkanını aday gösterdi

Yeniden Refah Partisi, bugüne kadar 389 adayını açıkladı. Bu adaylar arasında mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da bulunuyor.

Mustafa Çay, aday gösterilmeyince Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mustafa Çay'ın partisinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, aday gösterilmediği için MHP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçen Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı tehdit etmişti.