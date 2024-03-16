Yeniden Refah’ın adayından karada lüks yatla seçim konvoyu. Böyle oy isteme görülmedi

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. Belediye başkan adayları, muhtarlar seçim için son sürat çalışıyor.

Antalya Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu'nun seçim çalışması gündeme bomba gibi düştü.

LÜKS YATLA SEÇİM ÇALIŞMASI

Hekimoğlu, kendi fabrikasında Dubaili iş insanı için yapılan lüks yatı kamyona yükleyerek seçim turu attı.

3 yılda yapımı tamamlanan 25 metre uzunluğundaki yatı, denize indirmek için fabrikadan çıkarttı. Kamyona yüklenen özel yata ise Hekimoğlu’nun isminin yazılı olduğu bayraklar ve Türk bayrağı asıldığı öğrenildi.

MEHTER MARŞIYLA GEZDİLER

Yatın yüklü olduğu kamyonun arkasında ise parti ve Hekimoğlu’nun fotoğraflarının olduğu seçim otobüsleri ve parti üyelerinin araçları yer alıyor.

Konvoy, ilçe merkezinden mehter marşı eşliğinde geçti. O anlar kameralara yansırken sosyal medyada da gündem oldu.