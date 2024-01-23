Yeniden Refah'ın ardından BBP de aday çıkaracağını açıkladı. Cumhur'da adaylık krizi büyüyor

Mart ayında yapılacak 2024 Yerel Seçimleri ülkenin gündeminde yer alamaya devam ederken; 2018 yılından beri devam eden ittifaklar da ayrışmalar sürüyor.

Millet İttifakında İYİ Parti kendi adayları ile seçimlere katılacağını daha önce açıklamıştı. Cumhur İttifakı cephesinde de işler istenildiği gitmiyor.

BBP'DEN SİVAS ÇIKIŞI

Cumhur İttifakında Yeniden Refah Partisi’nden sonra Büyük Birlik Partisi de yerele seçimlerde benzer bir yol haritası izlemeye başladı.

Haber Global'de Buket Aydın’ın sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas'ta ve İstanbul'un ilçelerinden aday çıkaracağını açıkladı.

Destici, partisinin pazar günü Sivas ve bölge illerinde aday tanıtım toplantıları gerçekleştireceğini, 27 Ocak'ta ise İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını duyurdu.

Destici, açıklamasının devamında, Cumhur İttifakı'nı önemsediklerini belirterek, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain FETÖ darbe gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Ben de o gece sokakta olan siyasi liderlerdendim. Bu daha sonra bir ittifaka dönüştü. 2018, 2019 ve 2023 seçimlerinde” diye konuştu.

Destici, açıklamasının devamında, “Biz Sivas'ı istedik ama bir pazarlık olarak değil. BBP'nin tabanının motivasyonun arttırılması lazım. O yüzden Sivas'ın verilmesi ile taban motive olur. AKP Sivas adayını açıklayınca bunu kabul edilmediğini gördük, biz de kendi adayımızı açıkladık” dedi.

Cumhur İttifakıyla yarışacaklarını belirten Destici, kim kazanırsa Cumhur İttifakı kazanmış olacağını vurguladı.