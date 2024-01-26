Yeniden Refah'tan dikkat çeken 'ittifak' çıkışı: AKP vefa borcunu ödesin

Yeniden Refah Partisi (YRP) Elazığ ve Şanlıurfa’da belediye başkan adayı olarak AKP’nin eski milletvekilleri gösterdi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP ile bir ara kesilen ancak daha sonra yeniden başlayan ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Altınöz, şu ifadeleri kullandı:

“AKP yöneticileriyle YRP yöneticileri pazartesi akşamı görüşme yaptılar. Heyetin somut tekliflerle gelmeleri gerektiğini ifade etmiştik. Ama çok da değişen bir şey olmadı. Bakalım 4. görüşmede nasıl bir yol alacağız ama fazla ümitli değilim”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YRP desteğiyle seçildiğinin altını çizen Altınöz, “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Altınöz, üç büyükşehirde ise adayların belirlenmesinde sona gelindiğini söyledi.

Altınöz, “Yakın bir zamanda ittifak söz konusu olmazsa kendi adaylarımızı açıklayıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.