Yenilenmiş telefonlarda en çok tercih edilen markalar belli oldu

Yüksek enflasyon nedeniyle cep telefonlarına da sürekli zam geliyor. 'Yenilenmiş telefon' adı verilen cihazların en çok tercih edilenleri belli oldu.

Yenilenmiş telefonlarda en çok tercih edilen markalar belli oldu

Cumhuriyet.com.tr'den Şehriban Kıraç'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Yüksek enflasyon nedeniyle cep telefonlarında da fiyatlar artmaya devam ediyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da her beş kişiden biri yenilenmiş telefon tercih ediyor.

Araştırma şirketi IDC verilerine göre, tüm dünyada yenilenmiş ikinci el telefon satışları 2022’de 286.6 milyona ulaştı. Kullanılmış telefonlar, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yenileme tesisi lisansına sahip şirketlerde uzman teknisyenler tarafından yenileniyor ve garanti kapsamına alınıyor. Şu anda 21 şirket yetki belgesi alıp faaliyete başladı. Yenilenmiş telefonlarda da 1 yıllık garanti olması tüketicilerin bu alana yönelmesini sağlıyor.

YÜZDE 30 DAHA UCUZ

2022 yılında Türkiye’de 11 milyon 250 bin civarında sıfır telefon satışı gerçekleşti. Artan maliyetler ve fiyatlar nedeniyle yenileme pazarının büyümesi bekleniyor. Geçen yıl 231 bin adet telefon sertifika üretilerek yenilenip piyasaya sunuldu.

Taksitlerin üç ayla sınırlı olduğu sıfır cep telefonlarına karşın, yenilenmiş cep telefonlarında peşin fiyatına 12 ay taksit, 12 ay garanti ve iki hafta süreyle iade hakkı veriliyor. Yenilenmiş telefon fiyatları, muadili sıfır telefonlara göre yüzde 30 kadar daha ucuz. Yenilenmiş telefon satışlarının yüzde 80’e yakınını iPhone, yüzde 10’unu ise Samsung modelleri oluşturuyor.

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