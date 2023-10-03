Yenimahalle’de sokak çatışması kamerada

Çatışma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerine geldi.

Bilinmeyen Bir Nedenle Ateş Açtılar

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi 2141. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan başka bir şahıs ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şahıs da silahlarına sarılarak birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında otomobille gelen şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Mahalleli Panik Oldu

Çatışma, bölgede yaşayan mahalle sakinlerinde korku ve panik yarattı. Olayı duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çatışmaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.