Yenişehir’de orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Yaklaşık 50 hektar civarında bir alanının yandığını belirten Vali Demirtaş, “Bursa ilimizde 2 farklı noktada yangın çıktı. Biri Karacabey diğeri Yenişehir. Karacabey’de çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Yenişehir’de çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İnşallah bugün geri kalan kısmını da kontrol altına almayı hedefliyoruz. Şu an ciddi bir sıkıntı yok bu gece inşallah söndüreceğiz. Yaklaşık 50 hektar civarında bir alan yandı. Yaralı ve can kaybı yok. 100’e yakın araç ve 500 personelimizle hem belediyelerimizin hem AFAD hem de DSİ, Karayolları ekiplerimizin tüm araçları burada. Büyükşehirimizin tüm itfaiye araçları burada. Bursa’da ve Bilecik’teki arkadaşlarımız daha fazla büyümemesi için çok büyük gayret gösteriyorlar inşallah bugün kontrol altına alacağız. Şu an yerleşim yerleri ile ilgili bir sıkıntımız yok” dedi.