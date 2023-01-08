Galatasaray kaptanı Fenerbahçe formasını neden giydi. Mazi kalbimizde yaradır

SEDAT KAYA / YENİÇAĞ

İşte yine bir derbi günü.

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesine saatler kala iki taraf da çok gergin.

Yöneticiler günlerdir barut fıçısı, taraftarlar karşılıklı küfür kafir, hakem daha maça çıkmadan hedef tahtasında.

Yenen sanki dünyaları kazanacak, yenilenin sanki dünyası kararacak.

Oysa bu bir oyun.

Ama bunun bir oyun olduğunu unutalı maalesef yıllar oldu.

Kulüp yöneticileri, teknik direktörler, federasyon ile rating ve tiraja tapan medyanın bir kısmı el birliği ile futbolu bir tartışma ve atışma platformuna çevirdi.

Futbolcular Roma arenalarında dövüşen gladyatörlere dönüştürüldü.

Tribünler "ölmeye geldik" diye bağırdı.

Bu nedenle yıllardır bu derbiler olaylı bitti.

Oysa çok eski zamanlarda iki kulübümüz arasında önce dostluk vardı.

Mesela, 1914 yılında böyle bir derbi öncesi Galatasaraylı futbolcular ağır grip olmuştu. Fenerbahçe kaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatarasaray'a kaptanına "Hasan sakat, Oberle kardeşler de hasta, karşımızda sağlam bir Galatasaray istiyoruz, dilerseniz maçı başka bir zamana erteleyelim” önerisi götürmüş, Galatasaray bu düşünce inceliğini kabul etmişti. 20 Ekim 1914 tarihinde oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmış ama futbolcular sahadan sarmaş dolaş ayrılmıştı.

Mesela 25 Ocak 1923'deki bir derbide Fenerbahçe'nin penaltı kullanacağı bir anda Galatasaraylıların oturduğu tribün çökmüştü. Bunu gören Fenerbahçeli Cafer Çağatay, penaltıyı yavaşca kullanarak, topu kalecinin kucağına bilerek göndermişti.

Tarihin derinliklerinde o kadar çok böyle dostluk anıları var ki.

Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis ile Galatasaray’ın unutulmaz kaptanı Metin Oktay'ın verdiği o dostluk fotoğrafı unutulabilir mi?

Yıllarca unutulmadı, unutulmaz.

İki takım 23 Ağustos 1969'da Metin Oktay'ın jubilesinde karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın Metin Oktay'a, " Fenerbahçe kulübü ve taraftarı her zaman sana hayrandı. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin?" demişti. Metin Oktay, "Şeref duyarım" cevabını verip Sarı Lacivertli formayı giymişti. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin yıldızı Can Bartu da Galatasaray forması ile oynamıştı. 1-1 berabere biten maç sonrası tribünler gönül gönüle Metin Oktay'ı uğurlamıştı.

O Metin Oktay ki, "Galatasaray Fenerbahçe gibi bir rakibi olduğu için büyüktür" demişti.

Bir düşünün.

Bugün iki takımdan herhangi bir futbolcu bu sözü söylese ne olur?

Bugün iki takımdan herhangi bir futbolcu dostluk için rakibinin formasını giyebilir mi?

Asla.

O takımda bir dakika tutmazlar, afaroz ederler.

×××

Futbolun bu güzelliklerini unutup, iki takıma ve futbolumuza hiçbir fayda sağlamayan bu anlamsız kör dövüşüne artık son verme zamanı gelmedi mi?

Bu akşam ki derbi, bunun bir başlangıcı olabilir mi?

Hiç umudum yok.

Ama umut sonsuzdur.

O yüzden biz yine de umalım.

Umalım ki, mazideki o "maç biter, dostluk baki kalır" sözünü unutmayalım.