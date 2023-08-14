Yer elması bitkisi cilde iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Cilde iyi gelen yer elması bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yer elmasının cilde iyi geldiğini söylemek doğru olacaktır. Yer elması, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

YER ELMASI NASIL TÜKETİLİR?

Yer elması; pişmiş veya çiğ olarak tüketilebilmektedir. Kaynatılarak, haşlanmış bir biçimde yendiği gibi çiğ haline tuz dökülüp limon sıkılarak da tüketilebilir. Bir başka kullanım şekli ise salatalardır. Salataların içerisinde tüketilebilmektedir.

YER ELMASI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; basit yapraklı, yüksek, çok yıllık otsu bir bitkidir. Toprak altındaki yumruları inulin bakımından zengindir. Yumruları kullanılır.