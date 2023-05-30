Yer sarı gök kırmızı. Galatasaraylılar sokağa döküldü

Galatasaray'ın ligde 23. şampiyonluğunu kazanmasının ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar, ülkenin her yanında sevinç gösterisinde bulundu.

Yer sarı gök kırmızı. Galatasaraylılar sokağa döküldü

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Icardi (2), Oliviera ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek ligdeki 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sarı- Kırmızılı taraftarlar adeta sokaklara döküldü.

ŞAMPİYONLUK COŞKUYLA KUTLANDI
Galatasaray ile özdeşleşmiş olan Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'ni taraftarlar, Sarı- Kırmızı renge bürüdü. Sadece İstanbul değil, ülkenin pek çok yerinde gelen şampiyonluk coşkuyla kutlandı.

İşte kazanılan şampiyonluğun kareleri;

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