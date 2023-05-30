Yer sarı gök kırmızı. Galatasaraylılar sokağa döküldü

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Icardi (2), Oliviera ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek ligdeki 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sarı- Kırmızılı taraftarlar adeta sokaklara döküldü.

ŞAMPİYONLUK COŞKUYLA KUTLANDI

Galatasaray ile özdeşleşmiş olan Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'ni taraftarlar, Sarı- Kırmızı renge bürüdü. Sadece İstanbul değil, ülkenin pek çok yerinde gelen şampiyonluk coşkuyla kutlandı.

İşte kazanılan şampiyonluğun kareleri;