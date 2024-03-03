Yerel seçimde Ankara için 24 aday yarışacak. Kesin liste açıklandı

Yerel seçimde yarışacak adayların kesin listesi açıklandı. Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 aday yarışacak. Ankara’da 19 siyasi partinin adayı ve 5 bağımsız aday seçilmek için mücadele verecek.