Yerli üreticiye değil yabancılara kıyak için imzalar atıldı! Ucuz et için buldukları formül buymuş

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyeti bulunan marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceklerini belirten Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, "Fiyatta denge oluşuncaya kadar tedbirlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ESK Toplantı Salonu'nda Kurum ve Ankara PERDER arasında ucuz et satışına ilişkin protokole imzalar atıldı.

“ÜRETİM MALİYETLERİ YÜZDE 84 ARTARKEN FİYAT ARTIŞININ YÜZDE 140'IN ÜZERİNDE”

Burada açıklamalarda bulunan Kayhan, ESK'nın kırmızı et piyasasını düzenleme görevi olduğunu belirterek, "Aralık 2022'den beri kırmızı et fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kurumumuz, önce fiyat artışlarının nedenini incelemiştir. Fiyat artışının büyük ölçüde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Üretim maliyetleri yüzde 84 artarken fiyat artışının yüzde 140'ın üzerinde olduğunu tespit ettik." dedi.

“85 BİN KASAPLIK HAYVAN İTHALATI İÇİN SÖZLEŞME İMZALADIK”

Kırmızı ette arz talep dengesini sağlamak için çalışma yürüttüklerini belirten Kayhan, bu kapsamda ilk etapta 85 bin başlık canlı hayvan alımı sözleşmesi imzaladıklarını, canlı hayvanların ülkeye girişlerinin başladığını kaydetti.

“4 BİN 500 TONLUK KARKAS ET ÜLKEYE GİRİŞİNİN SAĞLANDI”

Kayhan, diğer tedbirin ise karkas et ikamesi olduğuna işaret ederek, 4 bin 500 tonluk karkasın ülkeye girişinin sağlandığını kaydetti.

Müdahalenin etkin olmasının perakende grubunun arz yelpazesinin genişlemesiyle çok yakından ilgili olduğunu belirten Kayhan, bu kapsamda İstanbul PERDER ile indirimli kıyma ve kuşbaşı satışı için sözleşme imzaladıklarını anımsattı.

Kayhan, İstanbul'da, PERDER kapsamındaki satış noktalarında kıymanın kilogramının 190 ve kuşbaşının kilogramının 210 liradan satıldığını söyledi.