Yerlikaya'nın Kadir Mısıroğlu'nun cenazesine katıldığı ortaya çıktı. 'Atatürk'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin' demişti

Son zamanlarda sosyal medyada Atatürk hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Kadir Mısıroğlu'nun cenazesine katıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerden sonra Kadir Mısıroğlu'nun ''Atatürk'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin'' sözleri akıllara geldi.

Kadir Mısıroğlu, Atatürk ve silah arkadaşlarının gerçekleştirdiği kurtuluş savaşı için de ''Keşke Yunan galip gelseydi'' demişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ve 10 Kasım tarihinde Atatürk'ü anmak için sosyal medya platformu X'ten paylaşımlarda bulunmuştu.

Bakan Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için şu paylaşımı yapmıştı:

''Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun''

10 Kasım tarihinde Atatürk'ü anmak için kısa film paylaşımı yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. O'nun hayatındaki diğer 10 Kasım'lar? Neredeydi, ne yapıyordu?"

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Geçtiğimiz gün Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutlayan Yerlikaya, şu paylaşımı yapmıştı;

"Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin kalesi başkentimiz Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı

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Yerlikaya son olarak Suudi Arabistan'da yaşanan kriz üzerine şu paylaşımı yaptı;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir”

KADİR MISIROĞLU (FESLİ KADİR) KİMDİR?

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'a bağlı Akçaabat'ta tamamladıktan sonra lise öğrenimini Trabzon şehrinde sürdürdü. Mısıroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. ''Keşke Yunan galip gelseydi'' gibi çıkışlarıyla bilinen' Mısıroğlu, 5 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da öldü.