Rıdvan Dilmen'den flaş ‘Süper Kupa’ açıklaması: Erdoğan ile Büyükekşi'nin arasındaki konuşmayı paylaştı

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nin 100. yılda neden Türkiye'de oynanmadığını sorduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da konuştuğunu belirten Dilmen, Erdoğan'ın da Büyükekşi’ye niye Riyad'da oynayacaklarını ve kulüplerin bu karara ne dediğini sorduğunu, Büyükekşi'nin yanıtları üzerine onay verdiğini aktardı.

Habertürk TV’de konuk olduğu "Geçiş Oyunu" isimli programda konuşan Dilmen, "Dedim ki, 'Nereden çıktı bu Suudi Arabistan'da maç oynamak. Kaldı ki çok tartışılıyorsunuz. Taraftar grupları ve bütün medya burada oynanmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla böyle bir konuyu konuştunuz mu?' Dedi ki, 'Kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan şu kadar alacak, kaybeden bu kadar alacak.' Teklifi TFF Başkanımız, Ali Bey ve Dursun Bey'e iletiyor. Onlar da kabul ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Ben biraz sözleşme ile duyduklarımı size ileteyim. Toplamda tutar, kazanan takıma 2 milyon 400 bin dolar verilecekti, kaybeden takıma da 1 milyon 600 bin milyon dolar verilecekti. Yani toplam 4 milyon dolar. Eğer 4,5 ise 500'ünü federasyon alacaktı, onu bilmiyorum. Ama kulüplerin alacağı buydu. Bir ay önce her iki kulübümüz de mağlubiyet parası alıp kazanan 800 bin dolar daha alacaktı. Yani kulüplerimiz 1 milyon 600 bin doları bir ay önce aldılar, bu önemli bence. Ali Can Bey'in söylediği önemli bilgi. Tazminat kısmını bilmiyorum.

"ZATEN BU FORMALARLA OYNAYACAKLARDI"

İlk anlaşma şöyle, Türk bayrağı diyorlar, problem yok, imza atılıyor. İstiklal Marşı diyorlar, tabii ki imza atılıyor. Ama Suudiler diyor bizim marşımız bir 30 saniye verelim burada olduğu için maç. Orada bizim kulüplerimiz burada itiraz ediyor ancak burada amaç maçı oynatmamak üzere değil, serzenişleri oluyor. Geçen hafta maalesef şehitlerimiz olunca federasyon yetkilileri diyor ki, 'Şehitlerimiz için anma yapacağız', tamam diyorlar onu da ekliyorlar sözleşmeye. İki kulübümüz de 100. yıl formasıyla çıkacak maça diyor. Galatasaray'ın formasında Atatürk'ün imzası var, Fenerbahçe'nin göğsünde Atatürk var. Buna okey deyip imza atıyorlar ekim ayında. Bu formayla oynamada problem yok. Zaten bunlarla oynayacaklardı.

"ORADA ATATÜRK'ÜN PAZARLIĞI OLMAZ"

Sonra 26'sında salı günü Fenerbahçe müracaat ediyor. Diyor ki; bir 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartıyla sahaya çıkmak istiyoruz. İki; ısınmada 'Atatürk tişörtü giyeceğiz' ve arkasında da 'Yurtta sulh cihanda sulh' olacak diyor. Galatasaray da haklı olarak biz de yapalım diyor. Ve Riyad'da hemen 'Ne mutlu Türküm diyene' pankartı bastırıyorlar. Bu kriz maçtan 3 gün önce başlıyor. Bu kadar şeyi kabul etmiş Suudilerin bunu kabul etmemesi bana ilginç geldi. Neden kabul etmedi, o kadar şeyi kabul etmişsiniz. Zaten etmek de zorundasınız. Atatürk'ün pazarlığı olmaz orada. Bu formalarla oynamaya müsaade edildiğinin altını çizelim.

"26'SINDAN SONRA SUUDİLER OLMAZ DİYOR"

Sorun nerede? Şehitleri andık, bayrağımız tamam, Suudilerin 30 saniyelik şeyi de tamam. Gelelim 26'sından sonraki gelişmelere. Ben de olsam o pankartı kabul etmeyen, ben de olsam ve sizler de olsanız zaten dönersiniz. Kimse de oynamasını beklemiyor. Fakat keşke kulüplerimiz çok daha önceden bu maddeleri koysalardı. 26'sından sonra Suudiler olmaz diyor. Kulüplerimiz ve federasyon haksız bir süre geçirdiler. Bizim değil Suudi Arabistan'da, Londra'nın göbeğinde de bu maçın oynanmasını istemem. Önümüzdeki yıl nerede oynarsanız oynayın."

"GAZZE'NİN BİR ETKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

("Sence 'Yurtta sulh, cihanda sulh' mesajını İsrail'le ilgili mi anladılar? Burada Mesele Türkiye mi İsrail mi?" sorusu üzerine) Gazze konusunda en çok tepkiyi gösteren biziz. Dolayısıyla Gazze'nin bir etken olduğunu düşünüyorum. Kulüplerimiz orada kendine yakışanı yaptı.

ERDOĞAN DA BÜYÜKEKŞİ'YE SORMUŞ

Ben Mehmet Büyükekşi'yi birkaç ay önce aradım. Dedim ki, 'Nereden çıktı bu Suudi Arabistan'da maç oynamak burada oynamak varken? Kaldı ki çok tartışılıyorsunuz. Taraftar grupları ve bütün medya burada oynanmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla böyle bir konuyu konuştunuz mu?' Dedi ki, 'Ben kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan şu kadar alacak, kaybeden bu kadar alacak.' Teklifi TFF Başkanımız, Ali Bey ve Dursun Bey'e iletiyor. Onlar da kabul ediyorlar.

Sonra hakkını helal etsin bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dedim böyle böyle. 'Ya ben de Büyükekşi’ye niye orada oynayacaklarını sordum' dedi. Büyükekşi de diyor ki, 'İki kulübe para kazandıracağız'. Peki 'Kulüpler ne dedi?' diyor. 'Kulüpler de kabul etti' deyince 'O zaman tamam' diyor."