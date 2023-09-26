Yeşil altın kilo kilo toplanıyor köyün geçimini sağlıyor. 25 haneli köy maden bulmuş gibi sevindi

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan 89 nüfuslu bir köyde yeşil bal keşfedildi. Markalaşması için çalışma başlatılan yeşil balın kilosu 20 bin liraya satılıyor.

KAYNAK: İHA
Yeşil altın kilo kilo toplanıyor köyün geçimini sağlıyor. 25 haneli köy maden bulmuş gibi sevindi

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünün, 2 bin 800 rakımlı Aksu yaylasında keşfedilen yeşil bal köylülerde büyük sevinç yarattı.

Sarı ve kahve tonundaki rengiyle bilinen balların aksine yeşil renkte olan Zekeriya köyü balı için, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı öncülüğünde Artvin Valiliği, ilçe kaymakamlığı ve muhtarlık tarafından markalaşma çalışmaları başlatıldı. Yeşil balın insan sağlığı üzerine etkileri ve renginin neden yeşil oldu üzerine yapılan çalışmalar sonrası yeşil balın markalaşması planlanıyor.

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KİLOGRAMI 15 İLE 20 BİN LİRA ARASINDA

Köyde yıllar öncede yeşil balın varlığı bilinirken, son yıllarda ki yoğun ilgi köy halkına maden bulunmuş gibi mutluluk yaşıyor. Keşfedilmesiyle, Türkiye'de farklı illerinden yeşil bala ilginin bir anda artığını ifade eden köy Muhtarı ve aynı zamanda 25 yıllık arıcı Ahmet Pehlivan, şuanda yeşil balın kilogram fiyatına 15 ile 20 bin lira arasında fiyat koyduklarını ifade etti.

aw038759-04.jpgKöyde eskiden beri yeşil balın bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı’ya göndermesiyle sürecin başladığını söyledi.

aw038759-05.jpgPehlivan konuşmasında şunları dile getirdi:

Sevgi hocamın bal ilgisini çekti, daha sonra inceleme yaptı. Değerleri de yüksek çıkınca, markalaşması için Artvin Valiliği, Kaymakamlık, Köy muhtarlığı olarak çalışma başlattık. Çalışmalarımıza göre yeşil bal Türkiye’de sadece Artvin’de var. Tescil alacağız, Zekeriya köyümüze yeşil bal markasını alacağız. Tahmin ettiğimiz ve üzerinde durduğunuz 2 çeşit bitki var. Bala yeşil rengi veren. Bölgemizde yüksek kesimlerinde bulunması bala bu rengini veriyor. Her kovanda bulunmuyor, biz yeşil olan balı seçip ayrıştırıyoruz. Şuan itibariyle köyümüzde bulunan yeşil balın kilogram satış fiyat, 15 ile 20 bin arasında satılıyor. Bu sene hava şartlarından verim az, yeşil balda bu yıl az oldu. Fiyat bu nedenle artmış durumda”

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