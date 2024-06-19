Yeşil eriği çatal ve bıçak kullanarak yedi

Kaynak: Haber Merkezi
Yeşil eriği çatal ve bıçak kullanarak yedi

Görgü kurallarına dair videolar çeken bir sosyal medya kullanıcısı, yeşil eriğin çatal ve bıçakla nasıl yenilmesi gerektiğini anlattığı videosuyla tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada görgü kuralları üzerine videolar çeken bir kullanıcının, yeşil eriğin çatal ve bıçakla nasıl yenilmesi gerektiğini anlattığı video, kısa sürede büyük bir tartışma konusu haline geldi. Kullanıcı, yeşil eriğin şık bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirterek, adım adım nasıl yenileceğini gösterdi.

Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hızla yayıldı. Ancak, birçok kullanıcı bu durumu gereksiz buldu ve yeşil eriğin geleneksel olarak elle yenilmesinin daha doğal ve pratik olduğunu savundu. Kimileri ise videonun görgü kuralları açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

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