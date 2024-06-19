Kaçan kurbanlık keçi 3 gün sonra dağlık alanda bulundu

Kaynak: İHA
Kaçan kurbanlık keçi 3 gün sonra dağlık alanda bulundu

Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlık keçi, 3 gün sonra sarp kayalıklarda bulundu. Keçinin sahibi, bulunamayınca kurbanını bir yardım kuruluşu vasıtası ile Afrika’ya bağışladı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olay, hem köy halkına hem de keçinin sahibine unutulmaz anlar yaşattı. Bayramın ilk günü kurbanlık keçi, sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Keçinin sahibi Murat Kestioğlu, keçi bulunamayınca kurbanını bir yardım kuruluşu vasıtası ile Afrika’ya bağışladı. Ancak Kestioğlu ve mahalle sakinleri, keçiyi bulma umudunu kaybetmeyerek aramaya devam etti.

Tam 3 gün süren arama çalışmaları sonunda, keçi köyün alt kısmındaki sarp kayalıklarda görüldü. Keçinin yakalanması için mahalle sakinleri seferber oldu ve sonunda kaçak keçi sağ salim yakalandı.

Son Haberler
Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı Spor
Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı
Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı Dünya
Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Aynı anda iki kadına evlenme teklif etti. Sosyal medya yıkıldı Yaşam
Aynı anda iki kadına evlenme teklif etti. Sosyal medya yıkıldı
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti Yerel Haberler
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti
İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız Spor
İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü Yerel Haberler
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü