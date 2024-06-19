Kaçan kurbanlık keçi 3 gün sonra dağlık alanda bulundu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olay, hem köy halkına hem de keçinin sahibine unutulmaz anlar yaşattı. Bayramın ilk günü kurbanlık keçi, sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Keçinin sahibi Murat Kestioğlu, keçi bulunamayınca kurbanını bir yardım kuruluşu vasıtası ile Afrika’ya bağışladı. Ancak Kestioğlu ve mahalle sakinleri, keçiyi bulma umudunu kaybetmeyerek aramaya devam etti.

Tam 3 gün süren arama çalışmaları sonunda, keçi köyün alt kısmındaki sarp kayalıklarda görüldü. Keçinin yakalanması için mahalle sakinleri seferber oldu ve sonunda kaçak keçi sağ salim yakalandı.