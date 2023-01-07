Yeşilçam'ın kötü karakter oyuncusu Coşkun Göğen'in belgeseli çekilecek

Rol aldığı filmlerde mafyanın pis işlerini zevkle yürütüp, bulduğu her fırsatta korumasız kadınlara tecavüz edip, kirli şakalar yapması ve pis sırıtmasıyla ünlenen Göğen’in çekilen belgeselinin yönetmen koltuğunda Hayriye Savaşçıoğlu otururken, Yapım koordinatörü Murat Çimen, yapımcısı Mustafa Topaloğlu ve Microphone Yapım oldu.

Türk sinemasında 500’e yakın filmde oynayan Coşkun Göğen, rol aldığı yapımlarda Hülya Avşar'dan Serpil Çakmaklı'ya 300'ü aşkın kadına film gereği tecavüz etmişti.

Oynadığı filmlerde mafyanın pis işlerini zevkle yürütüp, bulduğu her fırsatta korumasız kadınlara tecavüz edip, kirli şakalar yapması ve pis sırıtması ile ünlenen oyuncu,. Gerçek hayatında son derece sevecen, yardımsever ve iyi bir insan olarak tanınıp sevilmektedir.

COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?

Coşkun, 14 Haziran 1946 tarihinde Giresun‘un Bulancak ilçesi Eriklik köyünde doğmuştur. Aslen Makedonya kökenlidir. İlkokulu bitirdikten sonra okumamıştır. Çocukluğu İstanbul Samatya’da geçmiştir.

Gençliğinde Galatasaray futbol takımı taraftarıydı ve amigoluk yapmaktaydı, bu yüzden Taksim, Kurtuluş’a yerleşti, berber çıraklığı yaptı. 1962 yılında 15-16 yaşlarındayken çıraklık yaptığı berberin önünden Yeşilçam‘a figüran taşıyan otobüslere binmeye başladı. Sonra Yeşilçam’da filmlerde figüran rolleri almaya başladı. İlk filmi Hülya Koçyiğit‘in oynadığı bir filmdi.

Ardından bir dönem fotoroman sayfalarında hippi karakteri ile yer aldı. Önce ‘Hippi Coşkun’, ardından da “Tecavüzcü Coşkun” lakabı takıldı.

Türk sinema tarihinin en popüler karakteridir. Sinemada hırsızlık, çapkınlık yapan, kadınlara eden rollerle tanındı. 1979’da çevrilen “Yanmışım” filminde oynadığı tecavüzcü karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

1989 yılında Antalya‘ya yerleşen Coşkun Göğen, Antalyaspor‘un amigoluğunun yanı sıra Konyaaltı’na Yiğit Beach adlı bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yapmaktadır.