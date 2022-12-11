Yeşilçam sinemasının emektar ve usta oyuncusu hayata veda etti

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Oyuncunun ölüm haberini gazeteci yeğeni Rüya Kürümoğlu paylaştı. Sirer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaklaşık 50 yıldır Antalya'da yaşayan Sirer'in bir film çekimi için geldiği kenti çok sevdiği ve ev aldıktan sonra burada yaşamaya karar verdiği öğrenildi