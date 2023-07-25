Yeşim Demir’in ölümünün ardından Bozcaada’da yeni uygulama. Polente Burnu’na girişler kısıtlandı

Bir kişinin uçurumdan düşerek yaşamını yitirdiği Polente Burnu’nda güvenlik tedbirleri kapsamında yeni bir uygulamaya gidildi. Bölgeye giriş artık her gün saat 19.00’da başlayacak. Güneşin batımının ardından 15-20 dakika içerisinde alanda hiçbir yaya ve araç kalmasına izin verilmeyecek.

KAYNAK: İHA
Yeşim Demir’in ölümünün ardından Bozcaada’da yeni uygulama. Polente Burnu’na girişler kısıtlandı

Çanakkale'nin Kuzey Ege’deki turizm merkezi Bozcaada ilçesine sevgilisiyle tatile gelen Yeşim Demir, 7 Temmuz tarihinde gün batımını izlemek için gittiği Polente Burnu’nun da gece yarısı uçurumdan düşerek yaşamını yitirmişti.

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Yaşanan olayın ardından Bozcaada Kaymakamlığınca, bölgenin geçici bir süreyle ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

Bozcaada Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada “Çanakkale Valiliğimizin aldığı karar ile 26 Haziran -15 Eylül tarihleri arasında il genelinde 'Ormanlık Alanlara Giriş' (Pavli Mevkii, Polente Günbatımı Mevkii) yasaklanmıştır. Değerli vatandaşlarımızın özen göstermesini rica eder, iyi tatiller dileriz” ifadelerine yer verildi.

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HER GÜN 19.00’DA AÇILACAK, GÜN BATIMI SONRASI KAPATILACAK

Polente Burnu’na, 15 Temmuz tarihinden itibaren kontrollü kalkan yasak ile alana girişler ve çıkışlar duba sistemi ile artık belirli saatlerde gerçekleşiyor. Her gün saat 19.00'da alana giriş başlayacak, güneşin batımının ardından 15-20 dakika içerisinde alanda hiçbir yaya ve araç kalmayacak şekilde gün batımı alanı tamamen boşaltılıyor.

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Polente Burnu açık olduğu saatler arasında Bozccada ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tatilcilere yönelik, “Huzur ve güvenliğiniz için, lütfen üç kısımdan en az 3 metre geride duralım” şeklinde uyarı yapılıyor.

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Her gün alanın güvenliğini sağlayacak Jandarma ekiplerine aynı zamanda Jandarma Trafik ekipleri de eşlik ediyor.

Trafik ekipleri alandaki araç ve yaya güvenliğini sağlıyor.

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