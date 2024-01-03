Yeşim Salkım Tuğçe Kazaz'ı kimin yönettiğini açıkladı. Kim bu ibiş? Hilafet sözlerine de ağzının payını verdi

Son dönemde takipçilerine verdiği cevaplarla gündeme gelen ve kendisinden söz ettiren şarkıcı Yeşim Salkım, eski manken Tuğçe Kazaz'ın açıklamaları sonrası deliye döndü. Yeşim Salkım, Tuğçe Kazaz için “israfsın” açıklamalarında bulundu.

“2030’A KADAR HİLAFET SİSTEMİNE GEÇİLECEK”

Tuğçe Kazaz geçtiğimiz günlerde "İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence (Ege Akersoy) söyleyin. Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü, bölgedeki şartlar Türkiye'yi bu duruma mecbur bırakacak" ifadelerini kullanmış ve tepkilerin odağı haline gelmişti.

“İSRAFSIN KIZIM”

Bu sözleri sonrası din değiştirdiği hatırlatılan Kazaz'a şarkıcı Yeşim Salkım da sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Salkım, Kazaz’a "Ya yürü git insanın canını sıkma cahil cühela. O seni yöneten ibişe de söyle, ki ben biliyorum kim olduğunu, burası Türkiye Cumhuriyeti. Cesedimizi çiğnemeden o hilafet bayrağını… Neyse israfsın kızım büyük israf" ifadelerini kullandı.

HİLAFET KONUSU NEDEN AÇILDI

Geçtiğimiz gün iktidara yakın kesimler İstanbul Galata Köprüsünde Şehitlere rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ yürüyüşü sırasında hilafet bayrağı açıldı.

Hilafet bayrağı açan kişiye (İsmail Aydemir) bir genç (Ege Akersoy) yumruk attı.

Gözaltına alınan Akersoy’a o an O.T adlı bir kişi tokat attı.

O.T.’nın gözaltına alınmaması eleştirilmiş sonrasında ise gözaltına alınmış ve kısa sürede serbest bırakılmıştı. Ege Akersoy’un ise hala tutukluluk süreci devam ediyor.