Diyarbakır'da tarihi surlara ve bir AVM’ye hilafet bayrağı asıldı

Diyarbakır'da tarihi surlar ile kentteki bir AVM’ye, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri tarafından, kentteki bir AVM’nin balkonu ile tarihi Sur ilçesindeki surların üzerine, üzerinde 'Allah'a rağmen sözü dinlenilecek hiç kimse yoktur. Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka İlah yoktur' yazılı “hilafet bayrağı” olarak adlandırılan Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.

Vakıf, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da TÜGVA öncülüğünde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingine katılan İsmail Aydemir, hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle Ege Akersoy adlı genç tarafından atılan yumruk ile burnundan yaralandı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Ege Akersoy, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.