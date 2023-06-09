Yetenekli tamirciden akıl almaz araç tamiri

Ankara Pursaklar’da bir vatandaş, bozulan aracını tamirciye götürmek için, bir başka vatandaştan yardım istedi.
Yardım çağrısına cevap veren vatandaş, bozulan aracı iple kendi aracına bağlayıp tamirciye götürürken, bozuk aracın sahibi tamirciye kadar sabredemedi.
Seyir halindeyken bozuk aracın kaportasına çıkan vatandaş, aracı hiçbir güvenlik önlemi almadan tamir etmeye kalkıştı.
Video sosyal medyada yüzbinlerce kere izlendi.
Pursaklar’da gerçekleşen olaya, kullanıcılardan ‘’Pursaklar şaşırtmadı’’ yorumları geldi.