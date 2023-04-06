'Yetmez ama evetçi'ler aynı partiye çengel attı. Hasan Cemal’in ardından Cengiz Çandar da su üstüne çıktı

Gazeteci Hasan Cemal, HDP’den gelen adaylık teklifini kabul ederek Yeşil Sol Parti listesinden aday gösterilecek. Cemal'in ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar’ın da Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Hakkındaki kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) devam eden ve seçimlere Yeşil Sol Parti olarak katılacak olan HDP yeni bir karar daha aldı.

HDP yönetimi, bir süredir İsveç’te yaşayan ve Stockholm Üniversitesi’nde çalışmalar yapan gazeteci Cengiz Çandar’a milletvekili adaylığı teklif etmeyi kararlaştırdı.

Gazeteci Hasan Cemal, HDP’den gelen adaylık teklifini kabul etmişti. Cemal'in, Yeşil Sol Parti listesinden aday gösterilmesinin ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

Çandar’ın, milletvekili aday adayı olarak Yeşil Sol Parti’ye resmen başvurmaya hazırlandığı öğrenildi. Başvurunun ardından Çandar’a, Yeşil Sol Parti adına Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilecek milletvekili aday listesinde yer verilecek.

'AMACIMIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE'

Cengiz Çandar, adaylık teklifiyle ilgili olarak T24'e şu demeci verdi:

HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız.