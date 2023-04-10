Numaralı cumhuriyetçi gazeteciliği bıraktı. Yetmez ama evetçiydi dedesinin kemiklerini sızlatıyordu

Editör: Özlem Kıral

Emek ve Özürlük İttifakı’nın çatı partisi olan HDP, hakkında Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. 54 yıllık gazeteci Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti'den aday gösterildi.

T24 yazarı Cemal, bugün kaleme aldığı 'Hayata yeni bir başlangıç' başlıklı yazısında, "Ben de elimi bizzat taşın altına sokmak için Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olarak siyasete giriyorum" diyerek gazeteciliği bıraktığını duyurdu.

"İKTİDAR İPLERİ TEK ADAM'IN ELİNDE"

Cemal'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bugün bütün iktidar ipleri Saray'daki "tek adam"ın elinde. Rejimin adı bu yüzden "tek adam rejimi..." Eski zamanlarda Türkiye sabaha karşı "tank sesleri"yle gelen askeri darbe düzenlerinde yaşardı. Bugün ise "seçim sandığı"ndan çıkan, ama demokrasi ve hukukun üstünlüğünü askıya alan "sivil darbe düzeni"nde yaşıyoruz. Bunun için de ilk adım, "tek adamı", Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta halkın oylarıyla iktidardan indirmektir."

Hasan Cemal, İttihat ve Terakki partisinin en önemli şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa'nın torunudur.

Cemal Paşa, 11 Mart 1914 ve 14 Ekim 1918 tarihleri arasında Bahriye Nâzırlığı, 7 Aralık 1913 ve 21 Mart 1914 tarihleri arasında ise Nâfia Nazırlığı görevini üstlenmiş, I. Dünya Savaşı'nda Filistin Cephesi'nin komutanı olarak görev almıştı.

HASAN CEMAL KİMDİR ?

Hasan Cemal 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Hasan Cemal, anneanne tarafından Gürcü, dedesi Kabardey Çerkeslerinden, büyükbabası Cemal Paşa Midilli doğumlu, babaannesi ise Serezlidir. İttihat ve Terakki partisinin en önemli şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara'da haftalık Devrim dergisinde başladı.

Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi.

1979 senesinde Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi oldu.

1981-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı. 1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarlığını yaptı.

Milliyet gazetesinde haftada altı gün iç ve dış politika yazıları yazdı. Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü'nü kazandı.

Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesi 1986'da Sedat Simavi Ödülü'nü kazanarak yılın gazetesi seçildi.

2013 yılında yazdığı yazılarından dolayı Milliyet gazetesindeki işine son verildi.Hasan Cemal 2013'ten beri T24'te düzenli siyasi yazılarını sürdürmektedir.

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun kurucusu ve başkanıdır.

Hasan Cemal ilk evliliğini Necla Aksoy, ikinci evliliğini ise Ayşe Sözeri ile yaptı. İki evliliğinde toplam iki çocuk babasıdır.