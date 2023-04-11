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Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin sözlü savunma yapmama talebini tutanak altına aldı. AYM, dosyanın esas hakkındaki raporu hazırlaması için raportöre verilmesine karar verdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:14
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Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
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Anayasa Mahkemesinde, yarın saat 10.00'da sözlü savunmasını yapması gereken HDP, 6 Nisan Perşembe günü, sözlü savunma vermeyeceğine ilişkin Yüksek Mahkemeye dilekçe sundu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, partinin bu dilekçesini bugün ele aldı.

Genel Kurul, partinin sözlü savunmadan feragat ettiğine karar vererek, dosya esas hakkındaki raporunu hazırlaması için Anayasa Mahkemesi raportörüne verilmesine karar verdi.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

Yüksek Mahkeme Heyetinin, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelerek ve çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

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