Yıkılma tehlikesi bulunan minarenin çevresindeki binalar tahliye kararı

Şehirde bugün yaşanması beklenen fırtına öncesi, caminin etrafındaki binaların güvenliği için tahliye kararı alındı.
AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.00-20.00 arasında olumsuz hava şartlarının hakim olması beklenmektedir.
Bademlik Camii’nde ait minarenin risk teşkil etmesi sebebiyle, minare çevresinde bulunan binaların tahliyesi sağlanacaktır.
Tahliye edilen vatandaşlarımızın beslenme ve konaklama ihtiyacı İl AFAD Müdürlüğünce koordine edilecektir" denildi.