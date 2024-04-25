Yıkılma tehlikesi bulunan minarenin çevresindeki binalar tahliye kararı

Çankırı'da Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin bir minaresinin 20 Nisan'da meydana gelen şiddetli fırtına sonucu yıkılmasının ardından, diğer minaresinin de devrilme riski ortaya çıktı.