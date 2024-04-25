Yıkılma tehlikesi bulunan minarenin çevresindeki binalar tahliye kararı

Kaynak: İHA
Yıkılma tehlikesi bulunan minarenin çevresindeki binalar tahliye kararı
Çankırı'da Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin bir minaresinin 20 Nisan'da meydana gelen şiddetli fırtına sonucu yıkılmasının ardından, diğer minaresinin de devrilme riski ortaya çıktı.

Şehirde bugün yaşanması beklenen fırtına öncesi, caminin etrafındaki binaların güvenliği için tahliye kararı alındı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.00-20.00 arasında olumsuz hava şartlarının hakim olması beklenmektedir.

Bademlik Camii’nde ait minarenin risk teşkil etmesi sebebiyle, minare çevresinde bulunan binaların tahliyesi sağlanacaktır.

Tahliye edilen vatandaşlarımızın beslenme ve konaklama ihtiyacı İl AFAD Müdürlüğünce koordine edilecektir" denildi.

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