Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada

Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bir binanın yangın merdiveni, yıkım sırasında yürüyüş yoluna devrildi. Olayda caddede yürüyen bir kadın yaralanırken, duvarın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında yangın merdiveninin bir kısmı, istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı'ndaki yürüyüş yoluna devrildi.

O sırada yoldan geçen bir kadın hafif yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İŞ MAKİNESİ DUVARIN ALTINDA KALMAKTAN SANTİMLERLE KURTULDU

Öte yandan duvarın yıkılma anı da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yıkımın devam ettiği sırada duvarın bir anda caddeye doğru devrildiği, iş makinesinin ise santimlerle yıkılan duvarın altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

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