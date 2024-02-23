Yıkım sırasında ortaya çıktı: İki bina 30 yıl boyunca tek duvarla ayakta kalmış

Kaynak: DHA
Yıkım sırasında ortaya çıktı: İki bina 30 yıl boyunca tek duvarla ayakta kalmış
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binanın, bitişiğindeki bina ile tek duvar kullandığı ortaya çıktı. Yıkım sırasında ortaya çıkan skandalla diğer binadaki daireler duvarsız kaldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan dört katlı bir apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına ve yerine yenisinin yapılmasına karar verildi.

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Çevreye zarar verilmemesi adına yıkım, küçük iş makineleri kullanılarak üst katlardan başladı.

YIKIM SIRASINDA MEYDANA ÇIKTI

Yıkım sırasında apartmanın hemen bitişiğinde yer alan 8 daireli bina ile ortak duvar kullandığı ortaya çıktı.

Yıkımı gerçekleştiren müteahhit, belediyeden teknik uzmanların gelmesini ve inceleme yapmasını talep etti.

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İncelemeler sonucu üst kattaki dubleks dairelerde ve binanın merdiven boşluklarında ortak duvar kullanıldığı belirlendi.

MÜTEAHHİT DETAYLARI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Yıkım sonrası duvarsız kalan bina sakinlerinden Levent Karabacak, apartmanın müteahhidine telefonla ulaştığını söyledi.

Karabacak, müteahhidin aradan 30 yılı aşkın sürenin geçtiğini, inşaata ilişkin ilgili detayları hatırlamadığını ve gerekli tüm izinleri aldığını söylediğini aktardı.

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İnşaatın yapımını üstlenen müteahhit, belediye yetkililerine ortak duvar çıkan dairelerin duvarını örmeyi kabul ettiğini bildirdi.

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